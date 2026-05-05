Salário mínimo: veja como podem ficar os valores previstos para 2027, 2028, 2029 e 2030

Novas estimativas oficiais revelam os próximos passos do planejamento orçamentário para todo país

Magno Oliver - 04 de maio de 2026

(Foto: Marcello Casal JrAgência Brasil)

O planejamento das finanças públicas do Brasil já aponta para um novo horizonte de rendimentos nos próximos quatro anos.

O Governo Federal enviou ao Congresso Nacional o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) de 2027 com as projeções atualizadas.

O documento atua como guia para a elaboração do Orçamento e reflete a atual política de valorização do piso nacional.

De acordo com os ministérios da Fazenda e do Planejamento, o reajuste segue o desempenho da inflação e do Produto Interno Bruto.

Essa fórmula visa garantir que o poder de compra da população seja mantido e ampliado gradualmente sob as regras vigentes.

Regras de cálculo e arcabouço fiscal

O modelo de correção atual combina o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) com a expansão econômica de dois anos anteriores.

Contudo, uma nova norma aprovada limita o ganho real ao ritmo de expansão das despesas previsto no arcabouço fiscal.

Essa trava estabelece que o crescimento além da inflação deve ficar entre 0,6% e 2,5% anuais para assegurar o equilíbrio.

A estimativa oficial presente na Câmara dos Deputados para o próximo ciclo baseia-se em uma inflação projetada de 3,06%.

Tal balanço é fundamental para controlar os gastos previdenciários e assistenciais vinculados diretamente ao valor do mínimo.

Projeções detalhadas até o fim da década

A trajetória definida pelo governo no PLDO 2027 estima que o piso chegue a R$ 1717 em 2017, alta de 5,9.

R$ 1812,00 para o ano de 2028 e R$ 1913,00 para o sequente de 2029. Já em 2030, a estimativa é de R$ 2020,00, ultrapassando a barreira dos dois mil reais pela primeira vez na história.

Esses números são preliminares e podem sofrer ajustes conforme as variações do cenário econômico. O Congresso ainda debaterá o texto, mas as metas fiscais reforçam o compromisso com a estabilidade e o consumo.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!