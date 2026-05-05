O item simples que pode mudar a energia da sua casa, segundo o Feng Shui

Pequenos objetos, quando bem escolhidos e posicionados, podem mudar completamente a energia do ambiente e a sensação de bem-estar dentro de casa

Daniella Bruno - 05 de maio de 2026

(Imagem: Ilustração/IA/Gemini)

Criar um ambiente equilibrado vai muito além da estética. Cada detalhe dentro de casa influencia diretamente a sensação de conforto, leveza e bem-estar — mesmo que isso nem sempre seja percebido de forma consciente.

Por isso, cresce o interesse por soluções simples e acessíveis que ajudam a melhorar a energia dos espaços.

Nesse cenário, o Feng Shui se destaca ao mostrar que pequenas mudanças, quando bem aplicadas, podem gerar impactos reais no dia a dia.

Como pequenos elementos influenciam a energia do ambiente

Ao observar melhor os ambientes, é possível notar que alguns espaços parecem mais leves, enquanto outros transmitem cansaço ou desconforto.

Segundo o Feng Shui, isso acontece porque a energia (Chi) pode fluir de forma equilibrada ou ficar bloqueada.

Nesse sentido, alguns objetos funcionam como verdadeiros reguladores energéticos. Eles reorganizam esse fluxo e ajudam a equilibrar pontos de excesso ou estagnação.

E o melhor: esses itens são fáceis de encontrar. Hoje, é possível adquirir esses elementos em lojas de decoração, casas esotéricas, floriculturas e até em marketplaces online. Ou seja, não é necessário um grande investimento para começar.

O cristal que reorganiza e ativa a energia da casa

Entre os itens mais indicados, o cristal multifacetado se destaca por sua eficiência.

Ao receber luz natural, ele reflete pequenos feixes pelo ambiente, ativando a energia e trazendo mais movimento ao espaço.

Além disso, ele atua diretamente em locais onde a energia se perde ou se acumula de forma negativa.

Principais funções:

Transforma energia estagnada em vibrações mais leves

Equilibra o fluxo energético

Distribui melhor a energia pelos ambientes

Aumenta a sensação de leveza e bem-estar

Onde encontrar:

Lojas de artigos esotéricos

Lojas de decoração

Sites como Shopee, Mercado Livre e Amazon

Algumas joalherias ou lojas de cristais

Ao escolher, prefira modelos esféricos e transparentes, conhecidos como cristais multifacetados ou tipo “Asfour”.

Onde posicionar para potencializar os efeitos

Depois de adquirir o cristal, o posicionamento é o que realmente ativa seu potencial.

Locais estratégicos:

Janelas: evita que a energia escape rapidamente

evita que a energia escape rapidamente Corredores longos: suaviza o fluxo acelerado

suaviza o fluxo acelerado Centro da casa: distribui energia para todos os cômodos

distribui energia para todos os cômodos Abaixo de vigas: reduz a sensação de peso no ambiente

reduz a sensação de peso no ambiente Banheiros: ajuda a equilibrar áreas de drenagem

Além disso, pendurar o cristal com um fio vermelho potencializa o efeito, segundo a prática.

Outros itens acessíveis que também equilibram o ambiente

Se você quiser complementar ou testar outras alternativas, existem opções igualmente simples e fáceis de encontrar.

Sinos de vento:

Onde encontrar: lojas de decoração, jardinagem e online

lojas de decoração, jardinagem e online Onde usar: entrada da casa ou varandas

entrada da casa ou varandas Função: movimentar e “limpar” a energia com o som

Flores amarelas:

Onde encontrar: floriculturas ou supermercados

floriculturas ou supermercados Onde usar: mesa de jantar ou cozinha

mesa de jantar ou cozinha Função: atrair estabilidade, nutrição e prosperidade

Além disso, manter esses itens sempre limpos e bem cuidados é essencial. Um objeto quebrado ou empoeirado pode bloquear a energia em vez de ativá-la.

Equilíbrio que começa nos detalhes

No fim das contas, transformar a energia da casa não exige mudanças complexas. Com escolhas simples e acessíveis, é possível criar um ambiente mais leve, harmonioso e agradável.

Portanto, ao inserir esses elementos no dia a dia e posicioná-los de forma estratégica, você não apenas melhora o espaço — mas também a forma como se sente dentro dele.

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