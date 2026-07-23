Não jogue fora as cascas de alho e cebola: elas viram um tempero especial que dá de 10 a 0 em qualquer tempero comprado no supermercado

O que normalmente vai para o lixo pode render um tempero cheio de sabor, facilitar o preparo das refeições e até ajudar no cuidado das plantas

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/Instagram/patriciocarvalho21)

Na correria da cozinha, muita gente descasca alho e cebola e joga as cascas diretamente no lixo. No entanto, esse hábito pode representar um desperdício, já que elas ainda concentram aroma e compostos naturais.

Além disso, reaproveitar esses ingredientes ajuda a economizar. Ao mesmo tempo, reduz a produção de resíduos na cozinha.

Por isso, uma dica que ganhou destaque nas redes sociais ensina três formas simples de aproveitar as cascas antes de descartá-las.

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1. Prepare um sal temperado com cascas de alho e cebola

O primeiro preparo transforma as cascas em um tempero seco e aromático. Assim, você pode utilizá-lo em carnes, legumes, arroz, feijão e até pipoca.

Você vai precisar de:

cascas de alho;

cascas de cebola;

1 colher de sopa de sal grosso.

Como fazer

Primeiro, deixe as cascas de molho em água por alguns minutos. Em seguida, retire-as e reserve essa água.

Depois, seque bem as cascas com papel-toalha. Na sequência, espalhe-as em uma assadeira e leve ao forno por cerca de 20 minutos.

Quando estiverem crocantes, coloque tudo no processador. Em seguida, adicione o sal grosso e bata até formar um pó bem fino.

Por fim, armazene o tempero em um pote bem fechado.

2. Faça cubos de tempero para o dia a dia

Além de servir como tempero seco, essa mistura também pode virar cubos para refogados.

Ingredientes

2 colheres do tempero de cascas;

1 colher de salsinha;

1 colher de alecrim;

100 ml de azeite.

Modo de preparo

Misture todos os ingredientes até formar uma pasta. Depois, distribua a mistura em forminhas de gelo.

Em seguida, leve ao congelador até endurecer. Depois disso, utilize um cubinho sempre que preparar arroz, feijão, carnes ou legumes.

3. Aproveite a água para cuidar das plantas

Enquanto isso, a água utilizada no molho das cascas também pode ganhar uma nova função.

Basta transferi-la para um borrifador. Assim, você poderá aplicá-la diretamente nas plantas.

Dessa forma, o líquido ajuda a afastar insetos como mosquitos, formigas e pulgões de maneira natural.

No fim das contas, um ingrediente que normalmente iria para o lixo pode render diferentes soluções dentro de casa.

Além disso, você reduz o desperdício, economiza dinheiro e aproveita melhor cada alimento. Como resultado, a cozinha fica mais sustentável e os temperos ganham ainda mais sabor.

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