Submarino de 350 toneladas e 48 metros faz viagem de 39 km em 4 semanas para ser exposto no museu

Uma operação inédita mobilizou especialistas para superar obstáculos considerados praticamente impossíveis durante semanas inteiras

(Foto: Museu Técnico de Sinsheim e Speyer/Divulgação)

O antigo submarino U17, da Marinha da Alemanha, protagonizou uma das operações logísticas mais impressionantes da Europa ao ser transportado até o Museu Técnico de Sinsheim, no estado de Baden-Württemberg.

Com 48 metros de comprimento, 4,6 metros de largura e mais de 350 toneladas, a embarcação percorreu apenas 39 quilômetros entre Speyer e Sinsheim, mas levou quatro semanas para completar o trajeto.

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O deslocamento exigiu uma combinação de transporte terrestre e fluvial, mobilizando equipes especializadas, veículos de carga pesada e um planejamento realizado durante meses.

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A missão incluiu o bloqueio temporário de rodovias, interrupções no tráfego ferroviário, retirada provisória de placas de sinalização e semáforos e o fechamento de trechos urbanos para permitir a passagem do comboio, que avançava a cerca de 10 km/h.

Nos rios Reno e Neckar, outro desafio chamou atenção: para passar sob pontes mais baixas, o submarino precisou ser inclinado em aproximadamente 76 graus sobre uma balsa especialmente preparada, uma manobra considerada inédita durante esse tipo de transporte.

Em alguns pontos do percurso, também foram necessárias rotações da embarcação e manobras milimétricas em ruas estreitas da região de Kraichgau.

Gigante dos mares

O U17 pertence à classe 206A e serviu à Marinha alemã entre 1973 e 2010. Projetado para missões de vigilância e defesa costeira, o submarino podia transportar até 23 tripulantes e atingir profundidades de aproximadamente 100 metros.

Seu sistema de propulsão combinava um motor elétrico Siemens de 1.100 kW com dois motores a diesel MTU responsáveis pelo carregamento das baterias, permitindo velocidade máxima de cerca de 10 nós na superfície.

Após ser desativado, a embarcação passou por adaptações antes da viagem, incluindo a retirada de componentes pesados e a instalação de equipamentos específicos para facilitar o transporte.

Turismo submerso

A chegada do U17 amplia o acervo do Museu Técnico de Sinsheim, conhecido por reunir grandes equipamentos históricos da aviação, dos transportes e da engenharia.

Enquanto a embarcação alemã inicia uma nova fase como atração permanente, outro projeto chama atenção no setor naval. Na China, pesquisadores desenvolvem um submarino turístico capaz de levar quatro passageiros a profundidades de até 4.000 metros.

O protótipo deve ficar pronto até o fim de 2026, com operação comercial prevista para 2030, reforçando como embarcações submarinas continuam despertando interesse tanto pela preservação histórica quanto pelo avanço tecnológico.

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