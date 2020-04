Pedágios da BR-060 terão adesivos de passagem automática para motoristas

Medida serve para aumentar a segurança dos condutores e atendentes das cabines, ao evitar o contato direto entre eles

Como uma das medidas para auxiliar no combate ao novo coronavírus, a Triunfo Concebra, em parceria com a Conectcar, anunciou recentemente a distribuição de adesivos que garantem passagens automáticas em três diferentes postos de cobrança na BR-060.

Em Goiás, as praças de pedágio de Alexânia, Goianápolis (entre Anápolis e Goiânia) e Professor Jamil foram contempladas pela ação.

Com o adesivo, o motorista ficará isento do valor da taxa de adesão e não precisará pagar as seis primeiras mensalidades do “Plano Completo” para veículos leves ou pesados.

A medida serve para aumentar a segurança dos condutores e atendentes das cabines, ao evitar o contato direto entre eles.

Instruções

Para estar apto a participar, o usuário deve acessar o site da conectcar, escolher o “Plano Completo” e incluir o método de pagamento para efetivar as recargas. O regulamento completo e oficial também se encontra no site.

Além dessa, a empresa anunciou outras medidas para combater o avanço da Covid-19.

Equipes de socorro médico e mecânico estão disponíveis 24h por dia, através do SOS Concebra 0800 060 6000, e já se deu início ao uso de peneiras nas cabines de cobrança, para evitar o contato entre o cobrador e o condutor do veículo.

Quer comentar?

Comentários