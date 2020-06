O pedágio no trecho entre Anápolis e Goiânia na BR-153, em Goianápolis, passa por reajuste neste domingo (28).

A partir de 00h, quem passar pelo trecho de automóvel deverá pagar à Triunfo Concebra R$ 1,90 e não mais R$ 3,30, uma economia de 42%.

A alteração foi feita pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), agência reguladora do contrato com a concessionária, e publicada no Diário Oficial da União (DOU) na última sexta-feira (26).

Segundo o órgão, a mudança é decorrente da 4ª Revisão Ordinária, da 8ª Revisão Extraordinária e do Reajuste da Tarifa Básica de Pedágio (TBP) e também vale para as demais praças de pedágios da Triunfo Concebra.

Veja o informativo divulgado pela empresa: