Funcionários são surpreendidos com invasão e vandalismo em escola municipal de Anápolis durante feriado

Mais de 10 salas tiveram as fechaduras quebradas, armários arrombados e tinta espalhada pelas cadeiras

Natália Sezil - 22 de abril de 2026

Escola ficou marcada pelo rastro de invasão e destruição. (Foto: Reprodução)

Funcionários de uma escola municipal localizada na região Norte de Anápolis foram surpreendidos após retornarem à unidade durante o feriado de Tiradentes, nesta terça-feira (21).

Ao entrarem para organizar algumas questões antes da volta dos estudantes, os profissionais se depararam com um cenário de vandalismo. “Restos” de extintores, portas quebradas, armários arrombados e tinta espalhada pelos móveis marcavam a cena.

Ao todo, 12 salas teriam sido invadidas. A situação demandou acionamento da Polícia Militar (PM), que foi até o local e confirmou o relato. A ação também envolveu a Polícia Civil (PC) e a perícia.

Um vídeo feito na escola mostra o estado deixado pelos suspeitos. Ao todo, quatro extintores teriam sido utilizados, deixando rastros pelo chão. Nas salas de aula, os armários estão abertos, com os materiais jogados.

Em um dos cômodos, há tinta de canetões espalhada por todo lado. As cadeiras estão manchadas, o chão está marcado e uma mesa está completamente coberta pela coloração.

O caso foi formalmente registrado pela tipificação de “dano”. Os suspeitos ainda não foram identificados, mas as diligências policiais continuam. A apuração segue sob tutela das autoridades competentes.

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