Homem invade casa, agride ex-companheira e foge após ameaças em Anápolis; vítima é levada a hospital

Jovem e suspeito teriam mantido relacionamento por cerca de quatro anos, mas estavam separados há aproximadamente duas semanas

Da Redação - 22 de abril de 2026

Jovem sofreu sérios ferimentos após agressão. (Foto: Reprodução)

Uma jovem de 27 anos denunciou o ex-companheiro, de 30, por agressão física, ameaças e invasão de domicílio, na noite desta terça-feira (21), em Anápolis.

Conforme apurado pela reportagem, a vítima manteve um relacionamento com o suspeito por cerca de quatro anos e está separada há aproximadamente duas semanas. Mesmo após o fim do relacionamento, o homem ainda possuía a chave da residência.

Na noite do crime, ele teria chegado ao local em visível estado de embriaguez, aberto o portão e iniciado uma discussão.

Segundo a vítima, o ex-companheiro passou a fazer acusações de traição, além de proferir xingamentos e ameaças de morte.

Durante a confusão, o homem teria se tornado agressivo e agredido a jovem com socos no braço e na cabeça, além de golpes de capacete no rosto.

O suspeito ainda teria tomado a chave do portão da residência e se recusado a devolvê-la. Ao tentar recuperá-la, a vítima foi novamente atacada. Após as agressões, o homem fugiu do local em uma motocicleta.

Equipes da Polícia Militar foram acionadas e, ao chegarem ao endereço, encontraram a jovem com ferimentos. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou socorro e a encaminhou ao Hospital Alfredo Abraão, onde passou por avaliação médica.

Por fim, o caso foi registrado na delegacia e deve ser investigado como lesão corporal dolosa e ameaça contra mulher.

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