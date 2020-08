Após passar quase 24 horas perdida e desorientada pelas ruas de Anápolis, dona Vera finalmente retornou para os braços da família, que vive em Brasília, na noite desta segunda-feira (18).

As imagens da idosa caminhando sem rumo na cidade repercutiram fortemente nas redes sociais ao longo do dia e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social decidiu iniciar uma força-tarefa para encontrá-la.

Em nota, a pasta afirmou que ela foi localizada pelas equipes na Avenida Contorno, no Centro da cidade, por volta das 20h10.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) teve de ser acionado para levá-la para receber atendimento psiquiátrico.

Para o empresário Éder Melo, que passou parte da madrugada seguindo a idosa para garantir que ela ficaria bem, ver a foto dela abraçando o marido fez todo o esforço valer a pena.

“Eu fico muito feliz de terem encontrado ela. Minha mãe e meu pai morreram velhinhos e eu fiz o que eu queria que alguém fizesse se fosse minha família. Acredito que essa família nem saiba que eu exista, mas fico feliz de ter dado certo. É uma coisa que falta demais no mundo essa de se por no lugar do outro”, disse ao Portal 6.

Economista e professora universitária, Eva Cordeiro também acompanhou o caso ao lado de Éder. Ela explicou que foi através de documentos guardados dentro de uma bolsa que foi possível identificar e contatar o marido e o filho.

“Eles vieram à noite de Brasília para buscar. Fiquei tão mal em pensar que ela estava solta por aí, mas agora já está em casa”, relatou, aliviada.