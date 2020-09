Longe dos holofotes, a cantora gospel Ana Paula Valadão voltou a ganhar notoriedade neste final de semana. O motivo, no entanto, não foi o lançamento de uma música ou uma boa ação e sim declarações preconceituosas.

No programa de televisão que apresenta, Ana falou sobre homossexualidade. “Muita gente acha que isso é normal. Isso não é normal. Deus criou o homem e a mulher e é assim que nós cremos”, polemizou.

“Qualquer outra opção sexual é uma escolha do livre arbítrio do ser humano. E qualquer escolha leva a consequências”, emendou.

E não parou por aí. “A Bíblia chama de qualquer opção contrária ao que Deus determinou, de pecado. E o pecado tem uma consequência que é a morte”, acrescentou.

“Taí a Aids para mostrar que a união sexual entre dois homens causa uma enfermidade que leva à morte e contamina as mulheres, enfim… Não é o ideal de Deus”, opinou.

O vídeo, que finaliza com a cantora dizendo que o único sexo seguro se chama “aliança do casamento”, está entre os assuntos mais comentados do Twitter.

A maioria dos usuários condenam as declarações e estão massacrando Ana Paula Valadão.

Ana Paula Valadão dando todo seu amor aos gays, explicando que o HIV é coisa de homossexuais. No entanto seu público de maioria gay presente

Enfim à hipocrisia pic.twitter.com/ajnNiAK0TA — Rafael Salas (@AMSTERDAMLOCKED) September 12, 2020