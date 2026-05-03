Passar azeite no calcanhar dos pés antes de dormir: para que serve e por que é recomendado

Ritual noturno com azeite pode ajudar a suavizar calcanhares ressecados, mas exige atenção em casos de fissuras profundas

Gustavo de Souza - 03 de maio de 2026

(Foto: Ilustração/Magnific)

Passar azeite no calcanhar dos pés antes de dormir se tornou um ritual popular entre quem busca aliviar o ressecamento, a aspereza e o aspecto esbranquiçado da pele. A prática é simples, acessível e pode ajudar a deixar a região mais macia quando feita com regularidade.

O azeite de oliva possui ação emoliente, ou seja, ajuda a formar uma camada oleosa que reduz a perda de água da pele. Por isso, pode ser útil em casos leves de ressecamento, especialmente nos calcanhares, que sofrem atrito constante com calçados, pisos e o peso do corpo.

Por que aplicar antes de dormir

O uso noturno é recomendado porque o produto permanece mais tempo em contato com a pele. Além disso, ao vestir uma meia limpa de algodão após a aplicação, é possível potencializar o efeito oclusivo e evitar que o azeite manche lençóis.

Para aplicar, lave bem os pés, seque completamente e massageie uma pequena quantidade de azeite nos calcanhares por cerca de dois minutos. O ideal é usar pouca quantidade, apenas o suficiente para cobrir a região ressecada.

Azeite substitui cremes?

Em casos leves, o azeite pode melhorar a textura dos calcanhares e reduzir a sensação de pele áspera. No entanto, fissuras profundas, dor, sangramento, vermelhidão ou sinais de infecção exigem avaliação de um dermatologista ou podólogo.

Cremes próprios para os pés, especialmente os que contêm ureia e outros ativos hidratantes, seguem sendo mais indicados para quadros intensos. Pessoas com diabetes também devem ter cuidado redobrado e evitar tratamentos caseiros sem orientação profissional.

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