Quando será o próximo feriado no Brasil, segundo o calendário oficial de 2026

Após o Dia do Trabalho, calendário oficial de 2026 prevê feriado nacional apenas no segundo semestre

Gustavo de Souza - 03 de maio de 2026

(Foto: Reprodução)

Depois do Dia Mundial do Trabalho, celebrado em 1º de maio, muita gente já começa a olhar o calendário em busca da próxima pausa prolongada.

Segundo o calendário oficial divulgado pelo Governo Federal para 2026, o próximo feriado nacional no Brasil será em 7 de setembro, uma segunda-feira, quando é comemorada a Independência do Brasil.

A data consta na Portaria MGI nº 11.460/2025, publicada no Diário Oficial da União, que reúne os feriados nacionais e pontos facultativos do ano.

Corpus Christi entra no calendário?

Antes disso, há uma data que costuma gerar dúvida: Corpus Christi, em 4 de junho. No calendário federal de 2026, porém, ela aparece como ponto facultativo, e não como feriado nacional.

Além disso, o dia 5 de junho, sexta-feira, também foi definido como ponto facultativo para órgãos e entidades da administração pública federal.

Na prática, isso significa que servidores federais podem ter o expediente suspenso, mantendo apenas os serviços considerados essenciais. Já para trabalhadores da iniciativa privada, a folga depende de lei municipal, acordo interno ou decisão do empregador.

Quais feriados ainda restam em 2026

Depois de maio, o calendário oficial ainda prevê feriados nacionais em 7 de setembro, 12 de outubro, 2 de novembro, 15 de novembro, 20 de novembro e 25 de dezembro.

Entre eles, o 7 de setembro deve chamar atenção por cair em uma segunda-feira, favorecendo uma pausa prolongada para parte dos brasileiros.

Por isso, quem pretende viajar, organizar compromissos ou planejar folgas precisa ficar atento ao calendário. Até lá, Corpus Christi pode representar uma possibilidade de descanso, mas apenas nos locais onde a data for reconhecida como feriado ou houver liberação do expediente.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!