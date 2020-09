Dando continuidade à série de reportagens sobre o patrimônio dos pré-candidatos à Prefeitura de Anápolis, o Portal 6 analisa os bens declarados por Antônio Gomide (PT) à Justiça Eleitoral.

A comparação com bens do petista prestados às véspera da campanha que o reelegeu em 2012 com 2020 mostra que o patrimônio do ex-prefeito teve um aumento de 146%.

Naquele pleito de 2012, o atual deputado estadual declarou o montante de R$ 550.975,31 em patrimônio. Na disputa deste ano, alega ter R$1.360.750 – ou seja cerca de R$ 809.775 a mais.

A reportagem verificou que parte desse incremento se deu com a compra de um apartamento no edifício Residencial Belverde, um dos mais luxuosos do bairro Jundiaí.

Conforme os valores informados ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Gomide adquiriu o imóvel pelo valor venal de R$606.250.

Outra aquisição do petista foi a de 17 alqueires de terra na zona rural de Anápolis, pelo qual desembolsou R$ 404.500 mil.