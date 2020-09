O final da tarde deste sábado (26) foi de muita confusão na Avenida Comercial, uma das principais vias do Parque Brasília 2ª etapa, bairro da região Leste de Anápolis.

Isso porque uma jovem, de 25 anos, que dirigia um Volkswagen Gol colidiu na traseira de um Toyota Corolla e se negou a parar para resolver a situação.

A vítima, de 32 anos, então começou a perseguir a autora do acidente com o próprio automóvel atingido, exigindo que ela parasse o veículo.

Neste momento, a jovem ficou muito nervosa e começou a xingar e gritar com a mulher, a chamando de “barraqueira”.

Enquanto seguia a moça, a condutora do Corolla visualizou uma viatura da Polícia Militar (PM) realizando um patrulhamento na região e solicitou ajuda.

A guarnição se mobilizou e conseguiu com que a motorista finalmente parasse o carro. Porém, não foi nada fácil.

Mesmo depois da chegada dos policiais, a jovem continuou xingando e ameaçando a vítima. O jeito de se portar e conversar começou a levantar suspeitas de alcoolismo nos presentes.

Fato que foi confirmado após a realização do teste do bafômetro, que apontou um resultado de 0,77 mg/L de álcool no sangue, muito acima dos 0,34 que caracterizam crime.

Sendo assim, foi lavrado um Auto de Prisão em Flagrante contra a moça, pelos crimes de conduzir veículo automotivo sob a influência da bebida e também por dirigir com CNH vencida há mais de um ano.