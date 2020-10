São chocantes as imagens divulgadas pela Polícia Civil, nesta segunda-feira (26), que mostram uma tentativa de feminicídio e uma tentativa de homicídio, em Nerópolis, cidade a 33 km de Anápolis.

De acordo com a corporação, o caso aconteceu no último dia 07 de outubro, depois que a vítima, Roseleide Pereira dias dos Reis, de 40 anos, resolveu abandonar o marido.

Ela era casada há 22 anos e teve com o autor do crime duas filhas. No entanto, há algum tempo estava sofrendo com o ciúme excessivo dele, que não teve o nome divulgado.

Para ir embora, Rosecleide pediu ajuda para o irmão, Lenilson Ferreira Dias, de 37 anos. Após juntar todos os pertences, saiu da residência na garupa da moto dele.

O marido acompanhou todos os passos da então companheira e, em um carro, atropelou os dois, fazendo com que fossem arremessados. Não satisfeito, passou em cima da esposa e do cunhado mais duas vezes e fugiu em seguida.

Polícia Civil de Anápolis divulga imagens em que homem aparece tentando matar esposa e cunhado, em Nerópolis. pic.twitter.com/7J55ihaEGO — Portal 6 (@portal6anapolis) October 26, 2020

Apesar da gravidade, os dois sobreviveram e foram socorridos. A esposa continua internada, enquanto o irmão dela está se recuperando em casa.

A investigação da Polícia Civil, após troca de informações, conseguiu localizar e prender o autor em Barretos (SP), no dia 20 de outubro.

As equipes de Nerópolis se deslocaram até o município paulista para fazer o recambiamento.

Ainda nesta segunda (26), ele deverá ser interrogado e colocado à disposição do Poder Judiciário.