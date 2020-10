Um casal de Sorocaba (SP) protagonizou um cena muito atípica em um dos estabelecimentos da cidade no último domingo (25).

Isso porque eles decidiram entrar em uma loja local e se refrescar em uma das piscinas disponíveis para venda.

Populares e motoristas ficaram surpresos não só com a cena, mas também com a naturalidade com que o casal agia meio à ‘invasão’.

Eles estavam, inclusive, vestidos a rigor, com roupas de banho. A cena foi gravada por moradores que passavam pelo local e pode ser assistida a seguir.

Casal é flagrado se 'refrescando' em piscina de estabelecimento pic.twitter.com/duU4HNcmiR — Portal 6 (@portal6anapolis) October 27, 2020

Em entrevista ao G1, o gerente do estabelecimento, Matheus Machado, lamentou o ocorrido e disse não se tratar de um episódio isolado.

“É um local fechado, privado. Não é para estar entrando ninguém para nadar ou mexer na piscina, até porque o pessoal entra lá e deixa um monte de coisa, como garrafa, gilete. O pessoal entra para tomar banho, então não é nem para se refrescar por causa do calor”, explicou.