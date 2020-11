Candidata à Prefeitura de Campo Limpo de Goiás, a empresária Graciele da Arte Trigo (DEM) enviou um ofício ao Portal 6 para informar que não estará do debate de logo mais às 20h.

No documento, ela agradece o convite e diz que tem “compromissos previamente agendados” que a impedem de participar do evento.

Instada pelo Portal 6 a informar quais seriam esses compromissos, a assessoria de Graciele, após muita insistência da reportagem, disse que “é reunião”.

A assessoria também pediu para que essa publicação fosse enviada para “aprovação” da candidata, procedimento que o veículo não faz.

A ausência de Graciele também será justificada no início e final do debate, transmitido ao vivo no YouTube, Facebook e Twitter.

Os demais candidatos, Itair Júnior (PSL) e Passarinho (Podemos), confirmaram presença.