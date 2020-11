A apuração oficial dos votos em Anápolis ainda não começou e os internautas, ansiosos com os resultados, já começaram a se manifestar nas redes sociais.

No Twitter e Facebook não são poucos os usuários que estão se valendo do bom humor para questionar a demora na divulgação dos resultados. Há até quem compare a cidade com os Estados Unidos.

Outros reclamam que os moradores não sabem votar, pois os candidatos não seriam bons o suficiente para ocuparem os cargos de vereadores e prefeito.

Ainda entre as manifestações, existem internautas que afirmam que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) esqueceu a cidade no “churrasco”, enquanto uns acreditam que o resultado não vai sair nunca.

Veja as principais reações

N vi nada da apuraçao de anapolis em canto nenhum virou eua pra ter essa demora toda foi? — Breguetinho ☕️ cadelinha da Pedretti (@bringhenti_s) November 15, 2020

apuraçao de anapolis esquecida no churrasco do tse — matheus (@theuseven) November 15, 2020

Pq diabos até agora não começou a contabilizar o votos de Anápolis ????? Quero Gomide prefeitao — cabecinha 🧠 (@warleey_) November 15, 2020

Anápolis desistiu de apurar voto? — De Frente com Gabi (@eigabyroba) November 15, 2020

povo de anápolis votando parece minhas amigas escolhendo namorado, so escolhe gnt bosta — kakau (@kaah_viihg) November 15, 2020

eleiçao de anapolis nao sai tao cedo viu amigas — Aziulan (@jenner_ana) November 15, 2020

