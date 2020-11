Candidato à Prefeitura de Anápolis no 2º turno, Roberto Naves (PP) recebeu a imprensa na manhã desta segunda-feira (16), no Comitê Central de Campanha, no Anápolis City, bairro nobre da região Leste de Anápolis.

Questionado pela reportagem do Portal 6 se tinha a expectativa de vencer a eleição ainda no 1º turno, o pepista afirmou que, pelo que indicavam as pesquisas, esperava mesmo era ser bem votado.

“Sabíamos que era uma eleição dura porque eram nove candidatos e naturalmente os votos pulverizam. Tínhamos a expectativa de sermos bem votados e isso aconteceu. A questão de ter primeiro turno ou não, as pesquisas mostravam que a margem de erro era estreita para saber se a eleição seria resolvida ontem”, disse.

Para esta nova etapa da campanha, Roberto sustenta que pretende manter a estratégia de apenas mostrar o que fez durante o mandato e apresentar as propostas que ainda quer implantar.

Já sobre a possibilidade de ter o apoio de Márcio Corrêa, que terminou a corrida à prefeitura em terceiro lugar, o prefeito alega que, independente de quem tenha sido candidato, vai buscar todos os votos possíveis.

Questionado ainda sobre a nova configuração da Câmara Municipal, ele defendeu que houve uma boa renovação e todos os novos vereadores “vão chegar com muita vontade de trabalhar e defender os interesses da população anapolina”.

Veja a entrevista coletiva na íntegra