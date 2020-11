O governador Ronaldo Caiado (DEM) gravou um vídeo, que foi divulgado na manhã desta sexta-feira (27), para pedir apoio aos anapolinos para reeleger Roberto Naves (PP).

Na gravação, o chefe do Executivo Estadual afirma que é importante que o município tenha um prefeito que esteja na mesma base do Estado e do Governo Federal.

“Vocês já sentiram a presença do Governo Federal em tantos investimentos que foram feitos. Vocês já sentiram também os investimentos do estado de Goiás na área de saneamento, água tratada, segurança publica, saúde, enfim, todas essas áreas tivermos atenção especial”, detalhou.

“O Roberto Naves é nosso aliado, aliado do presidente da República. Tudo fica fácil. Tudo fica rápido”, acrescentou.

Sem citar nome, Caiado ainda declarou que o tempo de Antônio Gomide (PT) como prefeito já ‘ficou para trás’.