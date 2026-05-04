Segundo psicólogos, adultos que evitam conflitos podem ter aprendido na infância que expressar emoções era punição

Entenda por que o silêncio se torna uma ferramenta de sobrevivência em muitos casos

Magno Oliver - 04 de maio de 2026

Procrastinação revela muito sobre você (Foto: Reprodução/ Freepik)

A dificuldade de encarar embates diretos na vida adulta pode não ser apenas um traço de personalidade dócil.

Psicólogos clínicos observam que o comportamento de esquiva frequentemente tem raízes em dinâmicas familiares ocorridas na infância.

Quando uma criança cresce em ambientes onde o choro ou a raiva resultavam em castigos, ela desenvolve mecanismos defensivos.

Esse fenômeno afeta a forma como o indivíduo processa divergências profissionais e pessoais ao longo de toda a vida.

A busca pela paz a qualquer custo esconde, muitas vezes, um medo profundo de rejeição ou abandono.

O impacto da validação emocional

A construção da inteligência emocional depende diretamente da segurança oferecida pelos cuidadores durante as fases de desenvolvimento.

Estudos da Psicologia do Desenvolvimento mostram que a invalidação sistemática gera adultos que se sentem inseguros ao opinar.

Segundo o Conselho Federal de Psicologia e associações internacionais, o suporte afetivo previne distúrbios de ansiedade social futuros.

Quando as emoções são tratadas como erro, o cérebro associa vulnerabilidade ao perigo iminente. Assim, o indivíduo aprende que o silêncio é a única zona segura para evitar possíveis retaliações.

A origem do bloqueio de comunicação

A resposta para essa conduta surge na compreensão de que expressar emoções era punição nas experiências primárias dessas pessoas.

Ao associarem sentimentos negativos a consequências severas, elas automatizam a fuga de qualquer confronto para garantir proteção psíquica.

Pesquisadores reforçam que esse padrão pode ser revertido com terapia focada na reestruturação cognitiva e autoafirmação.

Identificar essa herança é o primeiro passo para desenvolver diálogos mais saudáveis e transparentes.

A cura reside no entendimento de que discordar não significa perder o afeto de quem amamos.

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