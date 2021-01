Anápolis parece estar rumando à uma nova onda de casos de Covid-19 entre os moradores do município.

A suspeita se justifica após uma análise dos últimos boletins informativos da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), responsáveis por atualizar as estatísticas da pandemia na cidade de maneira diária.

Na reta final de 2020, o número de novos contaminados se manteve, geralmente, na casa dos 40-50, salvo exceções em dias específicos.

Porém, a estatística parece ter sido impulsionada no final de dezembro e início de janeiro, com diversos informes da pasta relatando mais de 60 e até mesmo 70 moradores infectados durante as 24h que separam uma atualização de outra.

Exemplo desta nova realidade é o boletim deste domingo (03), que registrou 56 novos pacientes, acima do que estava sendo visto há pouco tempo e bem além dos padrões de contaminações registradas aos domingos, dia tipicamente baixo no quadro de casos.

O aumento nos números relembra os meses mais iniciais de pandemia, onde tais valores eram bem mais comuns, mesmo que longe do auge do alcance do novo coronavírus em Anápolis, que chegou a infectar uma média de mais de 150 moradores diariamente.

Caso a tendência se mantenha, o mais provável é que medidas que endureçam as restrições se tornem inevitáveis. Elas são necessárias para conter a alta de infeções e evitar a rápida ocupação dos leitos de UTI e o consequente colapso do sistema de saúde.