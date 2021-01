A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou na manhã desta terça-feira (05) um registro do exato momento em que um homem de 33 anos foi atropelado, na BR-153, no município de Professor Jamil, a 123 km de Anápolis.

A vítima estava descendo uma ladeira em um quadriciclo infantil e não conseguiu parar. Por isso, acabou invadindo a via no mesmo momento que uma Fiat Strada passava.

As imagens são fortes e o impacto foi tão grande que o para-brisa do veículo quebrou de imediato. Veja

Câmera flagra exato momento em que homem em quadriciclo infantil invade a BR-153 e é atropelado pic.twitter.com/3bCEiaBSwb — Portal 6 (@portal6anapolis) January 5, 2021

O acidente aconteceu na última quarta-feira (30) e os dois ocupantes da Fiat Strada afirmaram aos policiais que foram surpreendidos pelo quadriciclo na pista, não dando tempo de frear antes de atingir o homem.

Na ocasião, a vítima precisou ser socorrida para o Hospital de Urgências de Goiânia (HUGO) com ferimentos na cabeça e na clavícula.

De acordo com a PRF, ele já havia sido levado para receber atendimento médico quando a equipe chegou no local. Por isso, não foi possível fazer o teste de bafômetro para saber se ele havia ingerido bebidas alcoólicas antes de subir no brinquedo.