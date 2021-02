Imagine sair na varanda de casa e dar de cara com uma cobra grande, nervosa e muito rápida? Parece uma cena de terror, mas aconteceu de verdade com uma família de Anápolis no final de semana.

No sábado (30), o Corpo de Bombeiros teve de se deslocar até a zona rural da cidade, em uma chácara localizada nas proximidades da GO-222, para fazer a captura do réptil.

A família acionou a corporação às pressas ao perceberam que uma caninana, de cerca de dois metros, estava rastejando pelo cômodo.

E o animal não tocou o terror apenas na família. É que os militares também tiveram de usar todas as estratégias de salvamento possíveis para conseguir fazer o resgate.

Agitada, a cobra subiu por uma vigota assim que a equipe se aproximou. No entanto, todas as vezes que tentavam pinçá-la, ela se enrolava totalmente na madeira.

Um dos bombeiros precisou subir perto do telhado para conseguir pegá-la pela cabeça, de forma que não mordesse ninguém, e depois usou da força física para desenrolá-la com as mãos.

Ainda assim, a caninana conseguiu escapulir da pinça e os militares só pegaram ela em seguida, já no chão da residência.

Apesar de grande, ligeira e ter a capacidade de dar mordidas doloridas, a cobra não é peçonhenta e não pode causar grandes danos aos humanos.

Como não apresentava nenhum ferimento, ela foi levada pelos bombeiros para uma reserva natural.