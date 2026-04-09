Mulher que não trabalhava pode receber pensão após o divórcio? Veja o que diz a lei

Pagamento não é automático, mas pode ser garantido quando há dependência econômica comprovada

Gabriel Yuri Souto - 09 de abril de 2026

(Foto: Marcello Casal/Agência Brasil)

Muitas mulheres têm dúvidas sobre o que acontece financeiramente após o fim de um casamento, principalmente quando não exerciam atividade remunerada durante a união. A legislação brasileira prevê, sim, a possibilidade de pensão entre ex-cônjuges — mas esse direito não é automático.

Quando a pensão pode ser concedida

De acordo com o Código Civil e o entendimento dos tribunais, a pensão após o divórcio depende da comprovação de necessidade.

Ou seja, a mulher pode receber pensão quando:

não possui renda própria suficiente

não consegue se inserir imediatamente no mercado de trabalho

dependia economicamente do ex-marido

Além disso, o juiz analisa também a capacidade financeira de quem deverá pagar.

Regra não é permanente

O pagamento de pensão para ex-cônjuge é considerado excepcional.

Na maioria dos casos, ele tem caráter temporário.

Isso acontece porque a Justiça entende que a pessoa deve ter tempo para se reorganizar financeiramente após o divórcio.

No entanto, existem exceções.

Quando a pensão pode durar mais tempo

A pensão pode ser mantida por prazo maior em situações específicas.

Por exemplo:

idade avançada

problemas de saúde

dificuldade real de conseguir emprego

longa dependência econômica durante o casamento

Nesses casos, o benefício pode durar mais tempo ou até ser fixado por período indeterminado.

Nem toda mulher tem direito

Mesmo sem trabalhar durante o casamento, o direito não é automático.

A Justiça exige comprovação de necessidade e ausência de meios próprios de sustento.

Além disso, o valor da pensão segue o princípio da proporcionalidade, considerando:

necessidade de quem pede

capacidade de quem paga

O que a Justiça considera

Os tribunais analisam diversos fatores antes de decidir.

Entre eles:

tempo de casamento

padrão de vida durante a união

idade e saúde da ex-esposa

possibilidade de independência financeira

Assim, cada caso é analisado individualmente.

Importância de orientação jurídica

Muitas mulheres deixam de buscar esse direito por falta de informação.

Por isso, entender como funciona a pensão após o divórcio pode fazer diferença no resultado do processo.

Além disso, o acompanhamento jurídico ajuda a garantir que todos os direitos sejam avaliados corretamente.

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