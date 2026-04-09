Mulher que não trabalhava pode receber pensão após o divórcio? Veja o que diz a lei
Pagamento não é automático, mas pode ser garantido quando há dependência econômica comprovada
Muitas mulheres têm dúvidas sobre o que acontece financeiramente após o fim de um casamento, principalmente quando não exerciam atividade remunerada durante a união. A legislação brasileira prevê, sim, a possibilidade de pensão entre ex-cônjuges — mas esse direito não é automático.
Quando a pensão pode ser concedida
De acordo com o Código Civil e o entendimento dos tribunais, a pensão após o divórcio depende da comprovação de necessidade.
Ou seja, a mulher pode receber pensão quando:
- não possui renda própria suficiente
- não consegue se inserir imediatamente no mercado de trabalho
- dependia economicamente do ex-marido
Além disso, o juiz analisa também a capacidade financeira de quem deverá pagar.
Regra não é permanente
O pagamento de pensão para ex-cônjuge é considerado excepcional.
Na maioria dos casos, ele tem caráter temporário.
Isso acontece porque a Justiça entende que a pessoa deve ter tempo para se reorganizar financeiramente após o divórcio.
No entanto, existem exceções.
Quando a pensão pode durar mais tempo
A pensão pode ser mantida por prazo maior em situações específicas.
Por exemplo:
- idade avançada
- problemas de saúde
- dificuldade real de conseguir emprego
- longa dependência econômica durante o casamento
Nesses casos, o benefício pode durar mais tempo ou até ser fixado por período indeterminado.
Nem toda mulher tem direito
Mesmo sem trabalhar durante o casamento, o direito não é automático.
A Justiça exige comprovação de necessidade e ausência de meios próprios de sustento.
Além disso, o valor da pensão segue o princípio da proporcionalidade, considerando:
- necessidade de quem pede
- capacidade de quem paga
O que a Justiça considera
Os tribunais analisam diversos fatores antes de decidir.
Entre eles:
tempo de casamento
padrão de vida durante a união
idade e saúde da ex-esposa
possibilidade de independência financeira
Assim, cada caso é analisado individualmente.
Importância de orientação jurídica
Muitas mulheres deixam de buscar esse direito por falta de informação.
Por isso, entender como funciona a pensão após o divórcio pode fazer diferença no resultado do processo.
Além disso, o acompanhamento jurídico ajuda a garantir que todos os direitos sejam avaliados corretamente.
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