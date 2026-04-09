Mulher em situação de rua morre e companheiro fica ferido após incêndio em feira de Goiânia

Bombeiros foram acionados, mas ao chegarem no local, uma das vítimas já estava em óbito

Davi Galvão - 09 de abril de 2026

Incêndio ocorreu na manhã desta quinta-feira (09). (Foto: reprodução)

Um casal em situação de rua foi vítima de um grave incêndio que tomou um galpão localizado em uma feira aberta na Avenida Paranaiba, na região Central de Goiânia. As autoridades trabalham com a suspeita do ato ter sido praticado de forma criminosa.

A mulher teve o óbito confirmado pelos bombeiros, enquanto o homem apresentou graves queimaduras nas pernas. As identidades das vítimas não foram reveladas

Imagens registradas por populares mostram as chamas no interior do imóvel, com a fumaça se espalhando rapidamente pelo local.

A Polícia Militar (PM) também foi acionada para prestar apoio na ocorrência.

O caso será investigado pela Polícia Civil (PC), que irá investigar melhor como se deu o princípio do incêndio. Mais informações a qualquer momento.

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