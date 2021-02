Leonardo Volpato, de SP – O cantor MC Maylon, 21, que acusa Anderson Leonardo do Molejo de estupro, diz que tinha o sonho de se casar virgem e que esse desejo foi interrompido após a violência que afirma ter sofrido.

Anderson nega todas as acusações.

“Só ficarei em paz quando ele me pedir desculpas e for para a cadeia. E quando ele assumir que tirou minha virgindade. Tinha feito uma promessa para Deus que eu iria me casar virgem com vestido de noiva, mas isso tudo aconteceu e acabou com meu sonho”, diz ele em entrevista à reportagem.

De acordo com o músico, a depressão e a síndrome do pânico têm sido frequentes em sua vida. O MC passa por acompanhamento psicológico semanal desde que tentou se matar duas vezes.

“Tentei me matar duas vezes e minha mãe que não deixou. Eu tomo remédio de bronquite e bebi os remédios, meu coração começou a acelerar. Minha mãe me salvou e me levou para o hospital”, revela. As duas tentativas, do mesmo jeito, com medicação em excesso, segundo Maylon, aconteceram numa mesma semana.

Até mesmo sair na rua tem sido complicado para Maylon. Segundo ele, muita gente o apoia, mas há quem o ameace, o que gera medo.

“O mundo está cruel, as pessoas não entendem. Alguns pedem autógrafo e outros preferem me criticar. O Anderson está a toda hora tentando desvirtuar a história. Foi estupro”, afirma. Maylon também diz que todos os exames que fez após a relação sexual deram negativos.

A partir da próxima segunda-feira (22), Maylon começará um procedimento para retirar a tatuagem do rosto de Anderson Leonardo de seu braço. “Quero tirar o rosto do estuprador do meu corpo.”

Procurado, Ivo Peralta, advogado de Anderson, reforçou que as acusações não são verdadeiras e disse que não há, por enquanto, novidades com relação ao caso nem sobre uma possível acareação entre ambos.