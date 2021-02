Uma das principais dúvidas com a volta de Anápolis ao grau moderado da matriz de risco é sobre o funcionamento das atividades não essenciais, como o comércio e serviços em geral.

Confira, abaixo, o que diz o protocolo da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), que começa a valer a partir de segunda-feira (22):

Comércio atacado e varejo tem funcionamento reduzido de segunda à sexta das 09h às 16h. Após esse horário e aos finais de semana e feriados poderão funcionar apenas por meio de delivery.

Salões, barbearias, massagens, estética, manicure, tatuagem e piercing também devem limitar o funcionamento para o horário das 09h às 16h e fechar aos finais de semana e feriados. Mesma regra se aplica para prestação de serviços em geral, por empresas e/ou profissionais liberais e outros.

Academias, estúdio de pilates, crossfit, yoga, lutas e similares podem funcionar com no máximo 50 pessoas das 05h às 22h de segunda à sexta e fechar aos finais de semana e feriados.

Já atividades de ensino de esportes, centros esportivos, arena de esportes e similares devem ser suspensas, assim como aquelas com uso piscinas, hidroginástica e similares.

Hotéis, apart-hotéis, albergues não assistenciais, pensões e similares não devem admitir hospedes provenientes de outros estados. Motéis não podem funcionar.

Cursos de idiomas, artes, danças artísticas, música profissionalizantes, preparatórios, kumon e afins só podem funcionar com 30% da capacidade e de segunda à sexta das 09h às 16h.

A íntegra do documento com as regras, pode ser conferido e baixado aqui.