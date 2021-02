Um patrulhamento de rotina de policiais do 28º BPM terminou com a prisão de um homem perigoso, nesta quinta-feira (18), no Jardim Promissão, em Anápolis.

É que a equipe estava passando pela Rua Amazônia quando percebeu que o rapaz ficou nervoso repentinamente ao ver que a viatura se aproximava.

Os agentes decidiram realizar uma abordagem e não encontraram nada ilícito com o homem, apenas um aparelho de celular.

Assim que pesquisaram pelo nome dele no sistema, porém, constataram que o suspeito tinha um mandado de prisão preventiva em aberto, expedido em 2019 pela comarca de Maracanã, no Pará.

O documento tinha a validade até julho de 2048 e o homem estaria em Anápolis para não ter de responder pela possível autoria de um assassinato.

Na tipificação consta que o homicídio ocorreu por motivos banais, com crueldade e sem a possibilidade de que a vítima pudesse se defender.

O suspeito foi colocado à disposição do Poder Judiciário e, em breve, deverá ser recambiado.