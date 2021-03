O músico carioca Renato Russo será tema de um documentário, produzido pela Gávea Filmes. A produtora adquiriu acesso ao acervo pessoal do artista, composto por mais de 6.000 itens, após autorização da Legião Urbana Produções, de Giuliano Manfredini, filho do músico. A informação foi divulgada nesta terça-feira (10) pelo jornal O Globo.

Essa é a primeira vez que um longa sobre Renato tem como fonte seu acervo pessoal, considerado a maior coleção recuperada de itens de um artista brasileiro.

Parte do material esteve em exposição no Museu da Imagem e do Som, em São Paulo, em 2017, e reúne mais de 6 mil peças, que incluem fotografias, manuscritos, roupa, livros, mobília, diários e outros itens pessoais de Renato.

O músico e a banda de rock da qual fez parte, Legião Urbana, já inspiraram também a produção dos filmes ficcionais “Somos Tão Jovens”, de Antonio Carlos da Fontoura, “Faroeste Caboclo” e “Eduardo e Mônica”, ambos de René Sampaio.

A Gávea Filmes também foi responsável pela produção do musical “Renato Russo”, espetáculo que já passou por mais 40 cidades brasileiras e foi dirigido por Mauro Mendonça Filho. A produtora também esteve à frente dos filmes “Faroeste Caboclo” e “Eduardo e Mônica”.

As datas de início de gravação e de lançamento do documentário ainda não foram divulgadas.