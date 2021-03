A decisão judicial que cassou o mandato de vereador de Domingos de Paula Souza, o Dominguinhos, o deixou profundamente triste.

É o que reservaram à seção Rápidas do Portal 6 alguns colegas parlamentares e pessoas próximas ao político do PV.

As mesmas fontes também comentaram que ele achou a decisão muito dura, pois esperava no máximo uma multa e não a punição máxima do juiz eleitoral Carlos Limongi Sterse.

Além da perda do cargo, o magistrado também cassou os direitos políticos dele por oito anos e determinou que o suplente assuma de imediato assim que ocorrer o trânsito em julgado.

Durante a campanha do ano passado, Dominguinhos teve o celular confiscado pela Polícia Federal no cumprimento de um mandado de busca e apreensão.

Peritos do órgão descobriram que ele usou o número do celular funcional da Câmara para disparar mensagens em massa com pedidos de voto pelo WhatsApp.

Em nota à imprensa, a defesa do vereador condenado disse que recorrerá da decisão.