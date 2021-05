Startup catarinense de vistoria de imóveis, Rede Vistorias fatura R$ 13,2 milhões na pandemia

Recentemente, o Portal Pequenas Empresas e Grandes Negócios, do Grupo Globo, publicou uma matéria interessante sobre a maior franquia de vistorias imobiliárias do Brasil que também tem presença na cidade de Anápolis.

Segundo a revista, a falta de transparência no momento da vistoria resulta em problemas tanto para o inquilino quanto para o proprietário.

Foi para simplificar o processo e facilitar novos negócios no segmento imobiliário que Jonatan Matschulat, Paul Eipper e Enrico Dias criaram a especializada em inspeção de imóveis. Só no último ano, a empresa catarinense faturou R$13,2 milhões.

A startup já passou por duas rodadas para captar investimentos, sendo a primeira em 2018 no valor de R$ 2 milhões, realizada pela BZPlan, e a segunda em 2020 no valor de $ 5,5 milhões, tendo os fundos de venture capital DOMO Invest, Terracotta Ventures e Invisto.

A proposta inicial era prover um aplicativo no qual as imobiliárias poderiam efetuar as vistorias junto aos clientes. No entanto, eles entenderam que a melhoria do processo não acontecia apenas com o fornecimento de tecnologia, pois dependia da sofisticação na qualidade no serviço prestado na ponta, ou seja, mão de obra qualificada e metodologia.

“No geral, a vistoria sempre foi muito mal feita no Brasil, o que resultava em muitos problemas na transação imobiliária. Então trouxemos tecnologia para resolver isso” disse o CEO Enrico Dias na reportagem para a revista PEGN.

“Acredito que o crescimento exponencial da Rede Vistorias se deu pela sua qualidade e percepção das imobiliárias modelo em ter ao seu lado esta empresa de especialidade reconhecida nacionalmente. As melhores imobiliárias reconhecem nesta parceria uma forma de implementar melhorias tornando seus processos internos ainda mais excelentes” diz Danielly Araújo que gerencia a unidade de Anápolis.

Os processos da Rede são tão exitosos para suas parceiras que mesmo em tempos de pandemia a franquia vem registrando crescimento ao enfrentar de frente esta grande dor do mercado imobiliário.

Para conhecer a reportagem na íntegra, confira a edição no portal “Pequenas empresas e grandes negócios”.

Por Morais, D. L. A.