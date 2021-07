UniEVANGÉLICA abre inscrições para vestibular agendado, com provas presenciais e online

Com desempenho entre as melhores universidades do Estado de Goiás, a Universidade Evangélica de Goiás – UniEVANGÉLICA e Faculdades Evangélicas abriram nesta segunda-feira (12) mais uma edição do vestibular agendado, com opções de provas online e presenciais.

Esta é uma excelente oportunidade de estudar em uma instituição com Índice Geral de Cursos (IGC) conceito 4 e curso de Medicina com nota 5 no MEC.

Para efetuar a inscrição, basta acessar o link do vestibular. Mais informações podem ser obtidas no edital 2021/2.

Confira as modalidades disponíveis

– Vestibular Agendado – realização presencial, de uma prova de redação em Língua Portuguesa, agendada no ato da inscrição.

– Vestibular online – realização de uma prova de redação em Língua Portuguesa.

– Reclassificação – aproveitamento de pontos dos candidatos que obtiveram classificação em processos seletivos anteriores realizados na UniEVANGÉLICA e Faculdades Evangélicas.

Em tempo

O vestibular agendado e reclassificação também se estendem a todas as demais instituições de ensino superior mantidas pela AEE.

São elas: UniEVANGÉLICA, Faculdade Evangélica Raízes e Faculdades Evangélicas de Ceres, Rubiataba, Goianésia, Jaraguá e Senador Canedo.

As inscrições também podem ser feitas nos respectivos sites institucionais.