Câmara de Anápolis aumenta em R$ 3 milhões o contrato de aluguel de prédio no Jundiaí

Raramente usado pela Legislativo anapolino, o Diário Oficial do Município trouxe o extrato do aditivo de mais R$ 3 milhões no aluguel pago à uma construtora para o uso do prédio da Avenida Jamel Cecílio, na área mais nobre e cara do bairro Jundiaí.

Atualmente, o local abriga toda a estrutura administrativa e os gabinetes dos 23 vereadores.

Todo esse dinheiro, que do ponto de vista prático não tem retorno nenhum à cidade, será pago em parcelas mensais até julho de 2023.

Vale lembrar que o bom negócio foi fechado há mais de um ano e já previa um gasto total superior a R$ 11 milhões aos cofres públicos.