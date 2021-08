Bebê de 02 anos morre após ser esquecido pela cuidadora por horas dentro de carro

Imagens de câmeras de segurança flagraram um bebê de 02 anos de mexendo dentro de um carro, depois de ser esquecido por uma cuidadora. O caso ocorreu nesta quarta-feira (25), em Bauru (SP) e o garotinho acabou morrendo com sinais desidratação e sufocamento.

Segundo o G1, a mulher afirmou a polícia que se esqueceu do menino por cerca de 15 minutos. Porém, o vídeo mostra que o menor ficou mais de 03 horas no veículo

Nas imagens, é possível ver o bebê no banco da frente, se movimentando, já depois de alguns vários minutos sozinho. Duas horas depois, a cuidadora sai de casa para colocar lixo na lixeira e ainda não percebe a criança.

Somente depois de mais meia hora é que ela abre a porta do carro para guardar um objeto e encontra a criança desacordada no banco traseiro. É nesse momento que ela corre com o menino no braços e sai no veículo em direção ao hospital. Veja o vídeo:

Câmeras flagraram momento em que cuidadora percebe que esqueceu bebê dentro do carro por mais de 3 horas. O menino não resistiu. pic.twitter.com/KITalzVYJz — Portal 6 (@portal6anapolis) August 26, 2021

O garotinho já estava sem vida quando deu entrada na unidade e a Polícia Civil apurou que a mulher cuida de várias crianças em uma espécie de creche irregular.

“Ela tem um estabelecimento clandestino onde ela e a filha cuidam de mais de 10, 12 crianças. Ela leva essas crianças para lá e para cá, não tem uma estrutura. E outra, ela esqueceu essa criança no carro e ela não notou a falta da criança dentro da casa”, disse o delegado Mário Henrique de Oliveira.

“Ela dá café, lanche e tem a hora do soninho, ou seja, uma série de atividades. Então foi de uma falta de cuidado, de uma irresponsabilidade que supera a simples negligência, o simples descuido.”, acrescentou.

Do hospital, a cuidadora foi levada presa por homicídio com dolo eventual. Ela passará por uma audiência de custódia nesta quinta-feira (26).