Trabalhador vira ‘funcionário do mês’ após atacar bandido com cadeirada e evitar crime

O último fim de semana foi de festa para Uerlisson Lessa, trabalhador de uma padaria em Porto Velho, capital do estado de Rondônia.

Isso porque o empregado conseguiu a façanha de impedir uma tentativa de roubo, na última quinta-feira (23), no estabelecimento.

E, por esse motivo, ele foi condecorado com o título de “Funcionário do Mês”, após um imenso apelo popular, realizado através das redes sociais.

O caso ficou amplamente conhecido depois da divulgação de imagens das câmeras de segurança, que flagraram o momento em que Uerlisson, equipado apenas com uma cadeira de madeira, acerta e imobiliza o assaltante. Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Portal 6 Anápolis (@portal6anapolis)

Depois do ato de coragem, o cozinheiro e até mesmo as garotas que estavam do outro lado do balcão entraram na confusão para ajudar o rapaz e tomar conta da situação até a chegada da polícia.

Uma das trabalhadores ameaçadas no momento do assalto é, inclusive, a esposa do “herói”, e foi uma das motivações para a ação de resposta dele.

Apesar do sucesso na intervenção do funcionário, a Polícia Civil ressaltou a importância de nunca reagir neste tipo de situação, para evitar quaisquer problemas ou até mesmo fatalidades.