Em 30 dias, ocupação de leitos de UTIs cai vertiginosamente em Goiás

O número de pacientes internados em Unidades de Terapia Intensiva (UTI) de hospitais goianos por Covid-19 vem caindo de forma vertiginosa nos últimos 30 dias.

De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (SES), o número total de internações registrados no dia 29 de setembro é de 204, número 35% inferior ao apontado no mesmo dia do mês de agosto (311).

Sendo assim, mais de um terço dos leitos de terapia intensiva do Estado foram desocupadas por pacientes com o novo coronavírus.

Outro número que dá um alívio para a rede estadual de saúde é o de internações em enfermarias. No último mês, o número caiu em 20%, saindo de 274 internações em 29 de agosto, para 220 internações nesta quarta-feira (29).

Fazendo uma média geral das internações, este número representa uma queda de mais de um quarto (27,5%) no índice de ocupações em Goiás.

Efeito vacina

Levantamento realizado pela SES aponta que, referente à primeira dose, já foram aplicadas 4.712.410 vacinas contra a Covid-19 em todo o Estado.

Em relação à segunda dose, foram vacinadas 2.595.651 pessoas. Esses dados, atualizados referentes a 29 de setembro, foram coletados no site Localiza SUS do Ministério da Saúde.