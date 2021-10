Raio-X descobre o que aconteceu com sucuri após ela cair de cachoeira

Uma cobra sucuri precisou passar por exames de raio-x após cair de uma cachoeira, na zona rural de Palmas, Tocantins.

O acidente, ocorrido na última quinta-feira (14) foi flagrado por moradores da região, que perceberam que a cobra estava com a cabeça submersa e não se movia. As imagens só foram divulgadas neste domingo.

A serpente foi levada a um hospital veterinário, onde recebeu atendimento e os médicos encontraram nos exames uma fratura localizada abaixo da cabeça do réptil.

A bióloga Raiany Cruz, que atendeu o animal, afirmou que novos exames serão realizados para ver se a cobra precisará passar por cirurgia.

Ela também explicou que a serpente pode enfrentar problemas no pós-operatório, já que “se ela ficar com os movimentos limitados terá dificuldade para subjugar as presas e não conseguiria voltar ao habitat natural”.

No momento, o animal se encontra com movimentos limitados e é acompanhada pelos profissionais pelo Centro de Fauna do Tocantins (Cefau).

Veja o vídeo do resgate: