Segundo a psicologia, quem cresceu sem elogios tende a ter dificuldade com reconhecimento e passa a se cobrar mais do que o normal

A ausência de reconhecimento não cria fraqueza visível — ela constrói forças silenciosas acompanhadas de cobranças invisíveis

Daniella Bruno - 28 de abril de 2026

(Imagem: Ilustração/Freepik)

Nem sempre aquilo que falta na infância aparece de forma evidente na vida adulta. Muitas experiências silenciosas, quase imperceptíveis no dia a dia, acabam moldando comportamentos, decisões e até a forma como uma pessoa enxerga a si mesma ao longo dos anos.

O curioso é que, em muitos casos, esses impactos não se manifestam como fragilidade visível — pelo contrário.

Há pessoas que crescem se tornando extremamente responsáveis, independentes e eficientes. Elas resolvem problemas sozinhas, assumem compromissos com seriedade e dificilmente demonstram insegurança em público.

No entanto, por trás dessa aparente estabilidade, pode existir um fator pouco discutido, mas profundamente marcante: crescer sem elogios e sem validação emocional consistente.

Quando o reconhecimento se torna desconfortável

Ao longo do tempo, quem não recebeu validação na infância aprende a lidar com o mundo sem esperar retorno emocional. Como resultado, o reconhecimento na vida adulta passa a soar estranho, quase fora de contexto.

Muitas vezes, a pessoa desconfia de elogios. Em vez de aceitar, ela questiona: “Será que é sincero?” ou “O que essa pessoa quer em troca?”. Além disso, existe uma tendência automática de minimizar conquistas. Frases como “foi sorte” ou “qualquer um faria isso” surgem quase como reflexo.

Consequentemente, situações de destaque geram desconforto. Ser reconhecido em público ou receber atenção pode provocar ansiedade, já que aquilo não foi naturalizado ao longo da vida.

A autossuficiência que protege — e isola

Diante da ausência de validação externa, a mente cria um mecanismo de adaptação. A pessoa passa a depender apenas de si mesma para medir seu valor. Assim, nasce uma forte autonomia emocional.

Por um lado, isso gera independência. O indivíduo toma decisões com firmeza e não precisa de aprovação constante. Por outro, essa autossuficiência pode funcionar como uma barreira. Afinal, ao evitar depender dos outros, a pessoa também evita se expor à vulnerabilidade.

Além disso, o padrão de avaliação interna costuma ser extremamente elevado. Como não houve um “espelho emocional” equilibrado na infância, a régua se torna rígida demais. Mesmo diante de resultados positivos, a sensação de insuficiência persiste.

Competência externa, cobrança interna

Esse cenário cria uma dualidade marcante. Externamente, a pessoa funciona bem. Ela cumpre tarefas, alcança objetivos e transmite segurança. No entanto, internamente, convive com uma voz crítica constante.

Essa autocrítica não apenas cobra mais — ela invalida conquistas. Mesmo após atingir metas importantes, surge a sensação de que ainda não é suficiente.

Com o tempo, isso pode gerar exaustão emocional, dificuldade em celebrar vitórias e até bloqueios em relações pessoais.

Além disso, a busca constante por desempenho pode substituir a busca por bem-estar. Ou seja, a pessoa aprende a fazer muito, mas não necessariamente a se sentir bem com o que faz.

Caminhos para ressignificar essa experiência

Apesar dos impactos, esse padrão não é definitivo. A psicologia aponta caminhos claros para reconstruir a relação com o próprio valor.

Primeiramente, é essencial compreender a origem. A falta de elogios na infância não define a capacidade ou o valor da pessoa — ela reflete limitações do ambiente em que cresceu. Esse entendimento já reduz parte da autocrítica.

Em seguida, entra o exercício de reconhecer pequenas conquistas. Ao validar progressos diários, a pessoa começa a reprogramar sua percepção interna. Além disso, aprender a aceitar elogios sem justificativas é um passo importante nesse processo.

A terapia também desempenha um papel fundamental. Ao longo do acompanhamento, é possível identificar padrões, flexibilizar crenças rígidas e construir uma relação mais gentil consigo mesmo.

Um exemplo frequentemente citado é o da atriz Charlize Theron, que enfrentou desafios na juventude e encontrou na terapia um caminho de reconstrução emocional.

Por fim, o objetivo não é abandonar a autonomia, mas equilibrá-la. Ou seja, manter a independência conquistada, mas abrir espaço para o reconhecimento, o afeto e a validação externa.

Entre a força e a gentileza

Crescer sem elogios pode, de fato, formar adultos resilientes e capazes. No entanto, essa força muitas vezes vem acompanhada de uma cobrança silenciosa e constante.

Ao reconhecer esse padrão, surge a oportunidade de transformação. Mais do que continuar funcionando bem, é possível aprender a se valorizar de forma mais leve e equilibrada.

Porque, no fim das contas, não basta ser forte — é preciso também saber se tratar com gentileza.

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