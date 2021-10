Garotinho tem rosto afundado no bolo de aniversário, reage à ‘pegadinha’ e vídeo viraliza

O que era para ser um evento divertido e marcante na vida de um jovem garotinho, acabou se tornando uma confusão desastrosa e viralizada no mundo inteiro.

A cena gravada durante os parabéns em um aniversário infantil mostra uma mulher, aparentemente mãe do menino, afundando a cabeça do aniversariante no bolo, enquanto ele assoprava as velas radiante.

Ela só não contava com uma reação explosiva do garoto.

Envergonhado e enfurecido, ele desfere diversos tapas contra a mulher e chora bastante chateado, empurrando ainda o bolo, que por pouco não caiu no chão.

Veja:

Poxa o bolo gente pic.twitter.com/frEXmJT2Wb — Igor Mag 🌍 (@iigormag) October 18, 2021

Entre os comentários nas redes sociais, houve diversos pautando sobre a atitude dispensável dela e como isso pode afetar o desenvolvimento emocional da criança.

Além do mais, outros alertas foram mencionados, como a possibilidade de ter canudos e palitos na estrutura do bolo, fornecendo sustentação e podendo facilmente cegar a vítima da ‘brincadeira’.

Uma outra mulher chegou a comentar, enfatizando que crianças também são pessoas como os adultos, capazes de sentirem raiva e vergonha.

Que triste esse vídeo que tá rolando da mãe enfiando a cara do menino no bolo. Crianças são pessoas, também sentem raiva, vergonha, frustração. “Ah mas é mto mimimi na minha época era só uma brincadeirinha normal” e é por isso que nossa geração tá psicologicamente fudida. 💁🏻‍♀️ — bella (@bellavvc) October 18, 2021