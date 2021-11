Viu essa? Chega nova função no WhatsApp que será perigosa para quem tem o que esconder. A novidade já está disponível para Android.

Trata-se de um recurso poderoso que possibilita aos usuários que costumam conversar com frequência criar um atalho exclusivo para o chat.

Mas como diz o ditado, o perigo mora logo ali. Isso porque quem tem, digamos, conversas mais privadas pode acabar ficando vulnerável a exposição.

Seja quando alguém pegar o celular ou quando for tirar algum print da tela. Imagina ser descoberto? Se você tem esse temor, melhor evitar usar essa opção oferecida pelo aplicativo.

Tirando a questão da privacidade, o recurso tem uma vantagem muito boa. É que ao criar um atalho para determinadas conversas, não se faz necessário entrar no aplicativo e procurar as janelas em meio a tantas outras.

O atalho proporciona aos usuários a facilidade de bastar clicar no símbolo do contato na tela principal do aparelho celular para que a conversa abra imediatamente.

Passo a passo para criar o atalho para uma conversa específica:

1. Entre no WhatsApp e identifique o chat da conversa que você deseja marcar;

2. Abra a janela e procure aqueles três pontinhos que ficam localizados no canto superior direito da conversa;

3. Clique no ícone e aguarde a abertura de uma nova janela onde aparece as opções de comandos;

4. Depois, encontre a opção “Adicionar atalho para a conversa” (dependendo de alguns modelos de celular, ela estará “escondida” dentro do item “Mais”;

5. Logo em seguida, ao selecionar a criação do atalho, ele será enviado imediatamente para a tela inicial do seu celular;

6. Por fim, basta apenas procurar o ícone com a foto do contato e clicar para começar ou voltar a conversa. E pronto, você criou o atalho para uma conversa específica!

