Nova frente fria que está vindo para Goiás deixará todo o estado em alerta

Depois de mais de 10 dias de chuvas intensas em praticamente todo o estado, as precipitações deram uma arrefecida e o sol começou a bater forte em várias cidades de Goiás neste domingo (21).

Mas as temperaturas que estavam ficando abaixo de 30ºC, vão começar a subir no início desta semana em quase todas as regiões.

Segundo dados do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), as temperaturas vão passar atingir 34º na região Norte e 32ºC no Sul de Goiás.

A previsão é que o Centro-Norte – desde Goiânia até Porangatu, por exemplo – a precipitação caia em torno de 30 milímetros nesta segunda-feira (22). Já para as partes Sul e Sudoeste do estado, o nível seja de 10 milímetros – mas algumas cidades, como Itumbiara é algo em torno de 2 milímetros.

Porém, ao Portal 6, o diretor do Cimehgo, André Amorim, adiantou que ao se aproximar do fim de semana, uma nova frente fria está para chegar. “Todo o estado vai sofrer com fortes precipitações e a situação é de alerta”, disse.

Ele exemplificou que a cidade histórica de Goiás não deve ficar de fora do roteiro do corredor de umidade.

A antiga capital foi alvo de temporais na última semana, quando o centro histórico ficou rapidamente alagado com uma chuva que, em poucas horas, somou mais de 60 milímetros.