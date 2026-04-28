Anápolis pode ter obras antecipadas no Trevo da Havan e BR-414, aponta concessionária

Possibilidade se torna pauta em meio ao reexame quinquenal do acordo de concessão das rodovias

Ícaro Gonçalves - 28 de abril de 2026

Plano de obras foi divulgado pela concessionária nesta terça-feira (28) (Foto: Davi Galvão/Portal 6 e Divulgação/ Ecovias do Araguaia)

Alguns trechos da BR-414 e da BR-153 em Anápolis que estão sob concessão da Ecovias Araguaia podem, em breve, passar por reformas estruturais importantes.

A declaração é do diretor subintendente da Ecovias, Fabiano Medeiros, feita durante apresentação de ações e de investimentos previstos em café da manhã com jornalistas promovido nesta terça-feira (28).

Segundo o diretor, em entrevista ao Portal 6, o adiantamento de obras planejadas está sendo avaliado na revisão quinquenal do contrato de concessão, ou seja, o reexame obrigatório do contrato que ocorre a cada 5 anos.

Em pauta, está o trevo próximo à Havan, no viaduto da BR-153 com a BR-060, local de congestionamento recorrente na cidade, e também o perímetro da BR-040, na entrada no Jardim Promissão.

“A revisão é um instrumento importante, porque dá a possibilidade de fazermos alterações no contrato que é desenhado para um cenário de muito longo prazo. Estamos fazendo uma tratativa para fazermos algumas mudanças no trevo da Havan e no acesso ao Jardim Promissão”, disse.

Ainda segundo o diretor, as tratativas que envolvem a revisão quinquenal estão avançadas, e uma definição deve ocorrer em breve.

“Estamos em uma tratativa técnica com a agência e com alguns políticos aqui da região bastante adiantadas. Estamos muito otimistas, mas ainda não há nada definido”, afirmou.

Outra grande expectativa da população anapolina é em relação à duplicação da BR-414, obra prevista apenas para o 24º ano de contrato.

A possibilidade de adiantamento é remota, uma vez que depende de diversos fatores, mas o principal seria o aumento da demanda e do tráfego de veículos que passam pela via.

No caso do trevo da Havan, a intervenção já estava prevista para 2029, embora a concessionária tenha a expectativa de adiantar as obras.

Porém, ainda não há projeto e nem data definida, uma vez que qualquer alteração do cronograma de obras depende de aprovação da ANTT.

*Colaborou Davi Galvão

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