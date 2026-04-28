Saiba quem é o influenciador preso em Goiânia por esquema que movimentou R$ 260 milhões com jogo do tigrinho

Oito pessoas foram detidas por exploração de jogos de azar, crimes contra o consumidor e lavagem de dinheiro

Natália Sezil - 28 de abril de 2026

Influenciador Gildazio Cardoso foi preso na Operação Mantus. (Foto: Reprodução/Instagram)

Uma operação da Polícia Civil (PC) de Roraima, que contou com apoio da PC de Goiás, prendeu o influenciador Gildazio Cardoso, de 25 anos. O jovem é suspeito de integrar um esquema de exploração de jogos de azar, crimes contra o consumidor e lavagem de dinheiro.

Segundo as investigações, o grupo usava da quantidade de seguidores nas redes sociais para divulgar dinâmicas como o “jogo do tigrinho”.

O objetivo seria usar da visibilidade digital e atrair seguidores com promessas enganosas de ganhos fáceis. Em dois anos, teriam sido movimentados R$ 260 milhões.

Natural de Roraima, Gildazio – que se apresenta como Gil – foi preso em Goiânia, onde mora atualmente. Com 29 mil seguidores no Instagram, ele se declara como “a mulherzona de Roraima”.

Nas redes, compartilha momentos do dia a dia, vídeos de humor e entrevistas para o Portal Raniely Carvalho, cuja proprietária também é investigada na operação.

A última postagem de Gil antes de ser detido pela PC aconteceu no último domingo (26). Tratava-se de um vídeo em que ele aparece “conversando” com algumas galinhas, referindo-se a si mesmo como “mulherzona”, na terceira pessoa.

Ao longo do último mês, o influenciador fez publicações sobre as dinâmicas do Big Brother Brasil (BBB), compartilhou ter ido ao Festival No Pelo 360 e ao show de Mariana Fagundes, e falou das atrações anunciadas para a Pecuária de Goiânia.

Gil foi confirmado no reality online Rancho dos Influenciadores e, no início de março, recebeu o Diploma de Honra ao Mérito durante sessão dedicada aos influenciadores digitais na Câmara Municipal de Goiânia.

Entenda

Gildazio Cardoso é uma das oito pessoas presas durante a Operação Mantus, deflagrada pela PC de Roraima com apoio da PC de Goiás.

As investigações começaram em setembro de 2024 e revelaram um esquema estruturado com forte atuação nas redes sociais. O objetivo seria enganar seguidores com jogos de azar virtuais, como o “jogo do tigrinho”.

Empresários e uma esteticista também foram alvos da operação. Ao todo, foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão, houve sequestro de bens móveis e imóveis e bloqueio de valores que podem chegar a R$ 68 milhões nas contas bancárias dos entrevistados.

Além de Gil, foram detidos Raniely Carvalho, Laís Ramos, Patrik Adhan, Amanda Faria, Adrielly Araújo, Dione dos Santos, Vitória Reis e Ruissian Ferreira Braga. O último foi solto após pagar mais de R$ 48 mil de fiança, segundo o G1.

O telefone do influenciador preso em Goiás foi apreendido e será submetido à análise pericial, para identificar possíveis coautores ou participantes do esquema.

O Portal 6 tentou contato com representantes do influenciador por meio do número de telefone disponibilizado no Instagram, e também pelas mensagens do Instagram, mas não houve retorno. O espaço segue aberto.

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