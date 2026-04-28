Revisão de contrato pode viabilizar viaduto de acesso ao Jardim Promissão, em Anápolis

Obra depende de aprovação da ANTT e deve melhorar a segurança e a mobilidade na região norte da cidade

Ícaro Gonçalves - 28 de abril de 2026

Obras depende de aprovação da ANTT (Imagem: Reprodução/Google Maps)

Moradores do Jardim Promissão, em Anápolis, poderão ganhar nos próximos anos um novo viaduto que deve facilitar o acesso à região.

O anúncio foi feito nesta terça-feira (28) pela Ecovias Araguaia, concessionária responsável pela rodovia BR-414 que conecta o bairro a outros setores da região norte de Anápolis.

O contrato de concessão foi firmado em setembro de 2021, entre a Ecovias Araguaia e a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). Passados cinco anos, a concessionária e o órgão estão fazendo uma revisão quinquenal para atualizar pontos contratuais.

As obras podem ocorrer em breve, a depender do que for definido nas reunião da revisão.

Em entrevista ao Portal 6, o coordenador de obras da concessionária, Lucas Trevison, deu detalhes sobre o que é planejado para o local.

“É possível que ao final dessa revisão tenha alguma obra de retorno e acesso ao Jardim Promissão. Ainda estamos avançando com o projeto e estudos para verificar a viabilidade, mas seria um trevo em diamante, um acesso em desnível e sem a necessidade de cruzar a BR-414”, disse.

De acordo com o coordenador, ainda não há cronograma definido para o início das obras, uma vez que o projeto ainda está sob análise na revisão quinquenal com a ANTT.

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