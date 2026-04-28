Comerciante é morto a facadas após se negar a vender bebida fiado em Goiânia; suspeito é preso

Em depoimento, autor afirmou que teria sido agredido e ameaçado de morte antes de cometer crime

Augusto Araújo Augusto Araújo -
Comerciante é morto a facadas após negar vender bebida fiado em Goiânia; suspeito é preso
Comerciante foi morto a facadas após se negar a vender bebida fiado. (Foto: Reprodução)

Um jovem, de 29 anos, foi preso suspeito de matar um comerciante, de 56 anos, a facadas na noite de domingo (26), no Jardim Curitiba, em Goiânia.

De acordo com a Polícia Militar (PM), a vítima, identificada como Erinaldo Oliveira Silva, foi atacada após uma discussão em uma distribuidora de bebidas.

O desentendimento teria começado quando o suspeito pediu uma bebida “fiado” e teve a solicitação negada.

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Após a briga inicial, o suspeito deixou o local, retornou armado com uma faca e desferiu um golpe contra a vítima. Erinaldo tentou voltar ao estabelecimento, mas caiu na calçada e morreu antes da chegada do socorro.

A PM foi acionada e iniciou buscas pelo jovem, que foi localizado no Loteamento Tupinambá dos Reis. Durante a abordagem, ele confessou o crime e indicou aos policiais onde havia escondido a faca utilizada, que foi apreendida.

O suspeito também afirmou que teria sido agredido e ameaçado de morte pelo comerciante, antes de cometer o crime.

Após a prisão, o suspeito foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) e, em seguida, levado à Central de Flagrantes, onde foi entregue ao Poder Judiciário. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.

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Augusto Araújo

Augusto Araújo

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás, é editor do Portal 6. Já atuou em veículos como o Jornal Opção e tem experiência em assessoria de comunicação. Apaixonado por esportes, preza pela apuração rigorosa, pela clareza na informação e pelo compromisso com o interesse público.

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