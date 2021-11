Descubra para que serve o QR Code do WhatsApp e o que acontece se você enviar ele para alguém

Talvez você não saiba, mas o WhatsApp liberou o compartilhamento do número do celular por meio de um QR Code. Agora, os usuários podem iniciar uma conversa pelo aplicativo de mensagem por meio da leitura do código com a câmera, sem a necessidade de digitar o número manualmente no app de contatos do telefone. Por isso, entenda mais sobre o QR Code do WhatsApp!

Primeiramente, a ferramenta está disponível na última versão do WhatsApp Business, que pode ser baixada na Google Play Store e na App Store. Além disso, a empresa aproveitou a novidade para anunciar que a versão comercial da plataforma chegou a mais de 50 milhões de usuários mensais — sendo 5 milhões deles do Brasil.

Desse modo, o novo recurso de QR Code está disponível para as contas comerciais e usuários da API do WhatsApp Business. Em resumo, basta acessar o menu de ajustes e ir em configurações da empresa para usá-lo. Logo, o dono do negócio também pode personalizar uma mensagem automática que aparecerá para o cliente ao ler o QR Code do estabelecimento.

Isso porque o usuário escaneia o QR Code em seu próprio WhatsApp e, ao realizar a leitura, a conversa exibirá no aplicativo. Ademais, também é possível importar o contato a partir de um print do código salvo na galeria de fotos do celular.

QR Code do Whatsapp

A ideia do WhatsApp é que comércios adicionem uma imagem do QR Code a banners, embalagens e outros meios de divulgação, a fim de facilitar o processo para clientes entrarem em contato com negócios pela plataforma.

No entanto, o recurso não é uma forma de “esconder” o número do telefone. Isso significa que o outro usuário terá acesso à informação normalmente ao escanear o código.

Para completar, caso o QR Code estiver compartilhado com pessoas indesejadas, basta “revogar” o código e gerar um novo — quantas vezes necessárias. A partir do momento em que o outro usuário adiciona o número, no entanto, não é possível impedir o envio de mensagens, a não ser que o contato seja bloqueado.

