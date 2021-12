Os estudos para futuras atualizações no WhatsApp não param. Praticamente todas as semanas testes vêm sendo realizados e, desta vez, chega nova função no WhatsApp que será perigosa para quem é distraído.

Após liberar uma funcionalidade para o WhatsApp Web, permitindo aos usuários criarem suas próprias figurinhas, o mensageiro agora quer possibilitar que elas possam ser compartilhadas sem precisar salvá-las no aparelho.

Essa novidade consta na versão 2.21.13.15, adiantada pelo WABetaInfo. O site é especializado em informar primeiro as funções que estão sendo experimentadas no aplicativo.

As figurinhas se tornaram um fenômeno e, com isso, será possível enxergar ao lado delas um atalho exclusivo para encaminhamento, como acontece com outras mídias.

Vale lembrar que, até então, se os usuários quisessem utilizar uma figurinha que um contato enviou para mandar para outra pessoa, era preciso salvá-la primeiro como favorito.

Ou seja, o mensageiro dava às pessoas mais controle e segurança de era isso mesmo que elas queriam fazer. E é aí que mora o perigo da nova função para quem distraído.

Com ela, bastará clicar na setinha para realizar o encaminhamento tanto para contatos salvos quanto para os grupos dos quais você esteja inserido.

Outro ponto é que o destinatário verá as figurinhas como se você tivesse mandado normalmente. Não vai mais, por exemplo, aparecer aquela etiqueta mostrando que a mensagem foi encaminhada.

Como se trata de uma função ainda em fase inicial para usuários do WhatsApp Beta, ela só deverá ser liberada após todos os testes e correções de bugs.

