O caseiro Wanderson Mota Protácio, 21, confessou, neste sábado (4), ter matado três pessoas no último fim de semana, em Corumbá de Goiás (GO), segundo a Secretaria de Segurança Pública e a Polícia Civil de Goiás. Ele se entregou pela manhã em Gameleira (GO), a cerca de 100 quilômetros de onde os crimes ocorreram.

As vítimas foram a mulher, que estava grávida de 4 meses, a enteada, de 2 anos, e um fazendeiro, de 73 anos, no domingo (28).

O caseiro, “ao ver o cerco se fechando, decidiu se entregar”, segundo a polícia, que diz que ele confessou os crimes. A reportagem ainda não conseguiu contato com a defesa do caseiro.

“Ele não está negando nada”, disse o secretário de Segurança Pública de Goiás, Rodney Miranda. “Está querendo justificar o injustificável. Está tentando encontrar desculpas, mas está se contradizendo. Mas já assumiu.”

O caseiro se apresentou com a arma do crime e “uma grande quantidade de munições”, segundo o secretário.

Nesta manhã, Wanderson esteve na fazenda de Cindra Mara, moradora de Gamaleira de Goiás. Em entrevista ao canal Globo News, ela disse que, por volta das 6h, ela notou o caseiro pela janela, que estava um pouco aberta.

“E ele chegou com um revólver, apontou a arma. E eu falei: ‘calma, fica tranquilo, que eu vou te ajudar, não fique nervoso, que eu vou te ajudar’. Aí ele abaixou a arma.”

Segundo ela, Wanderson pediu “café, bolacha”. “Ele estava tremendo demais, com muito frio. A gente deu uma blusa para ele vestir. Ele vestiu a blusa. Aí fui tentando acalmar ele. Aí teve um momento que tentou se desvencilhar de mim. Ele estava com revólver. Estava carregado, cheio de bala.”

De acordo com a Polícia Civil, Wanderson já tinha um histórico de violência. Em 2019, o caseiro, com 18 anos à época, tentou matar a facadas uma ex-companheira na cidade de Goianápolis, região metropolitana de Goiânia.

Pela tentativa de feminicídio, ele ficou preso até março desse ano, quando saiu da cadeia e começou o relacionamento com Raniere Aranha, morta no último final de semana.

Após matar Raniere e a enteada, o caseiro fugiu para a casa de um vizinho, onde roubou um revólver e depois matou a tiros o fazendeiro Roberto Clemente, 73, de acordo com a polícia.

Ele ainda tentou abusar sexualmente da mulher de Roberto e, depois, atirou nela, que se fingiu de morta, mas sobreviveu.

O caseiro fugiu com a caminhonete do fazendeiro e seguiu para Alexânia, no entorno do Distrito Federal. De acordo com a polícia, o suspeito vendeu o celular da mulher na cidade e depois fugiu para a região de Abadiânia.

A Secretaria de Segurança Pública de Goiás havia criado uma força-tarefa para realizar buscas por Wanderson nas cidades de Abadiânia, Alexânia e Corumbá de Goiás.

Segundo a polícia, antes da fuga, o caseiro invadiu uma propriedade vizinha e furtou um revólver. Cerca de 70 policiais, entre militares, civis e rodoviários federais, faziam buscas na região, que é próxima onde ocorreu a força-tarefa que matou Lázaro Barbosa, no mês de junho.