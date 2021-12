Caracol invasor que causa grave doença se espalha e já chegou em Goiás, revelam pesquisadores da Unesp

Anteriormente encontrado apenas nos estados de São Paulo e no Paraná, o caracol indiano se espalhou pelo Brasil e agora já pode ser encontrado em Goiás, de acordo com pesquisa de Universidade Estadual Paulista (Unesp).

Não há registros do número real de caracóis que estão pelo país, apenas apontamentos da aparição do animal nas regiões Centro-Oeste, Sul, Sudeste e Norte.

De tamanho semelhante a uma moeda de R$1, o bicho tem hábitos noturnos e se diferencia de outras espécies pela concha achatada e um chifre no final do pé.

Apesar de pequeno, o contato pode causar meningite, doença que se não for tratada a tempo pode levar a óbito. Ela é uma enfermidade crítica e que pode ser causada por meio de vírus ou bactéria, sendo essa última a forma mais grave.

Entre os sintomas estão náusea, vômito, mal-estar, fotofobia (aumento da sensibilidade à luz), fadiga, calafrios, entre outros.

Ao G1, a coordenadora da pesquisa e mestre em biodiversidade Larissa Teixeira, explica que a invasão se tornou preocupante.

“Inicialmente achávamos que a invasão era apenas localizada no sul e no sudeste, mas estes novos registros enviados por pessoas voluntárias nos deu uma boa dimensão do quão grave está sendo essa invasão. Com isso, nós começamos a levantar novas perguntas e estamos trabalhando para respondê-las”, esclareceu.